PODCAST CANLI YAYIN

Mert Günok'tan transfer iddialarına yanıt! "Anlayışım değişmeyecek"

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. 36 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı camiayı yakından ilgilendiren söylentilerle ilgili net mesajlar verdi.

Giriş Tarihi:
Mert Günok'tan transfer iddialarına yanıt! "Anlayışım değişmeyecek"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok, derbi öncesi takımın motivasyonuna vurgu yaptı. Deneyimli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. Süre kısa ama biz iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

"BU HABERLER ASILSIZDIR"

Hakkında çıkan transfer ve mutsuzluk iddialarına da yanıt veren Mert Günok, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Tecrübeli eldiven, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Teknik direktörümüzle ya da yönetimle böyle bir görüşmem olmadı" dedi.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

BEŞİKTAŞ'A BAĞLILIK VURGUSU

Mert Günok açıklamasının devamında Beşiktaş'a olan bağlılığını da net bir şekilde ortaya koydu. Deneyimli kaleci, "Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece de bu anlayışım değişmeyecek" sözleriyle tartışmalara yanıt verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
Vakıf Katılım
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
D&R
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
DR kulaklık
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!