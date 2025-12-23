Mert Günok'tan transfer iddialarına yanıt! "Anlayışım değişmeyecek"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok, derbi öncesi takımın motivasyonuna vurgu yaptı. Deneyimli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. Süre kısa ama biz iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Mert Günok (AA) "BU HABERLER ASILSIZDIR" Hakkında çıkan transfer ve mutsuzluk iddialarına da yanıt veren Mert Günok, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Tecrübeli eldiven, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Teknik direktörümüzle ya da yönetimle böyle bir görüşmem olmadı" dedi.