Mert Günok'tan transfer iddialarına yanıt! "Anlayışım değişmeyecek"
Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. 36 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı camiayı yakından ilgilendiren söylentilerle ilgili net mesajlar verdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok, derbi öncesi takımın motivasyonuna vurgu yaptı. Deneyimli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. Süre kısa ama biz iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.
"BU HABERLER ASILSIZDIR"
Hakkında çıkan transfer ve mutsuzluk iddialarına da yanıt veren Mert Günok, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Tecrübeli eldiven, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Teknik direktörümüzle ya da yönetimle böyle bir görüşmem olmadı" dedi.
BEŞİKTAŞ'A BAĞLILIK VURGUSU
Mert Günok açıklamasının devamında Beşiktaş'a olan bağlılığını da net bir şekilde ortaya koydu. Deneyimli kaleci, "Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece de bu anlayışım değişmeyecek" sözleriyle tartışmalara yanıt verdi.