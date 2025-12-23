PODCAST CANLI YAYIN

Josef de Souza'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi için destek mesajı

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı eski yıldız, siyah-beyazlı takıma moral veren sözleriyle taraftarların ilgisini çekti.

Giriş Tarihi:
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi için destek mesajı

Josef de Souza, paylaşımında Beşiktaşlı futbolculara seslendi. Deneyimli isim mesajında, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız" ifadelerine yer verdi.

İKİ EZELİ RAKİBİN FORMASINI DA GİYMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giyerek iki ezeli rakibin derbi atmosferini yakından yaşamış isimler arasında yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Vakıf Katılım
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
D&R
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
DR kulaklık
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası...
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!