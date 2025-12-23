Josef de Souza'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi için destek mesajı
Beşiktaş’ın eski futbolcularından Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı eski yıldız, siyah-beyazlı takıma moral veren sözleriyle taraftarların ilgisini çekti.
Josef de Souza, paylaşımında Beşiktaşlı futbolculara seslendi. Deneyimli isim mesajında, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız" ifadelerine yer verdi.
İKİ EZELİ RAKİBİN FORMASINI DA GİYMİŞTİ
Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giyerek iki ezeli rakibin derbi atmosferini yakından yaşamış isimler arasında yer alıyor.