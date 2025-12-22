Rafa Silva bardağı taşırdı! Serdal Adalı'dan yeni hamle

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası Portekizli futbolcu için kullandığı, "Antrenmanları 10 üzerinden sıfır" sözlerinin perde arkasından çarpıcı bir tablo çıktı.

Beşiktaş 'ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan gelişmeler camiada büyük yankı uyandırdı.



SADECE 125 ADIM ATTI!

Rizespor karşılaşmasından bir gün önce yapılan idmanda, takımın diğer oyuncuları yaklaşık 6 kilometre koşarken Rafa Silva'nın yalnızca 125 adım atarak çalışmayı bıraktığı öğrenildi.

Sergen Yalçın, bu duruma rağmen oyuncuyu maç kadrosuna alarak "seni kazanmak istiyoruz" mesajı verdi.

Ancak Portekizli futbolcunun, ısınma bölümünde ve maç boyunca kulübede sergilediği umursamaz tavırlarını sürdürmesi teknik heyetin tepkisini çekti.

Rafa Silva'nın sahaya yansımayan bu tutumu, yönetimi de harekete geçirdi.