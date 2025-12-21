PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş yeni sol bekini buldu! Listenin en tepesinde o yıldız var

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ta öncelikli bölgelerden biri olan sol bek için çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Sportif Direktör Serkan Reçber’in belirlediği liste doğrultusunda hareket ediyor. Listedeki ilk isim de belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli teknik adam, devre arasında 5-6 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını belirterek, kadronun hedeflere uygun şekilde güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

BİR NUMARALI ADAY LAUTARO BLANCO

Teknik ekip tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beşiktaş'ın sol bek listesinde ilk sıraya Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen Lautaro Blanco'nun yazıldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın, Arjantinli futbolcunun performansını detaylı şekilde incelediği ve transfere onay verdiği ifade edildi.

BOCA JUNIORS İLE TEMAS BAŞLIYOR

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin, Boca Juniors ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki sol bek için talep edilen bonservis bedelini sorarak pazarlık masasına oturması bekleniyor.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 3,8 milyon euro olarak gösterilen Lautaro Blanco, bu sezon Boca Juniors formasıyla 37 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli sol bek, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

SOL BEK PLANLAMASI NETLEŞİYOR

Sergen Yalçın'ın, Blanco'nun transferi halinde Rıdvan Yılmaz'ı alternatif olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan yaz transfer döneminde kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan David Jurasek ile devre arasında kesin olarak yolların ayrılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

