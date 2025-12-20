Beşiktaş'tan devre arası tepki! "Tiyatro devam ediyor"
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda penaltı bekleyen Kartal, çalmayan düdüğün ardından paylaşımda bulundu. Trabzonspor derbisinden sonra teknik direktör Sergen Yalçın'ın söylediği sözlere ithafen "Tiyatro devam ediyor" denildi.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın devre arasında resmi X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Orta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş cephesi penaltı bekledi. Pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile iletişime geçti. Ancak VAR'dan herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.
"TİYATRO DEVAM EDİYOR!" PAYLAŞIMI
Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımda kısa ve net bir ifadeye yer verdi. Beşiktaş'ın resmi hesabından, "Tiyatro devam ediyor!" mesajı paylaşıldı.
TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK
Beşiktaş Kulübü'nün bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, söz konusu paylaşımı yoğun şekilde beğenerek destek verdi.