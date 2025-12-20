Beşiktaş'tan devre arası tepki! "Tiyatro devam ediyor"

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın devre arasında resmi X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Orta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş cephesi penaltı bekledi. Pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile iletişime geçti. Ancak VAR'dan herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.