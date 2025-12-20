Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a sürpriz talip!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok , son 8 haftada maçlarda yedek kulübesinde yer aldı. Deneyimli file bekçisinin bu durum nedeniyle yeni bir takım seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Mert Günok (AA)

SÖZLEŞME DURUMU

37 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor. Samsunspor cephesinin, transfer şartlarını ve olası maliyeti değerlendirdikten sonra resmi adım atabileceği kaydedildi.