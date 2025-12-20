Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a sürpriz talip!
Ara transfer dönemine hazırlanan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Karadeniz temsilcisinin, Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli kaleci Mert Günok’u yakından takip ettiği öğrenildi.
Samsunspor, Beşiktaş'ta son haftalarda forma şansı bulamayan Mert Günok'un durumunu araştırıyor. Tecrübeli kalecinin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.
SON HAFTALARDA KULÜBEDE KALDI
Beşiktaş forması giyen Mert Günok, son 8 haftada maçlarda yedek kulübesinde yer aldı. Deneyimli file bekçisinin bu durum nedeniyle yeni bir takım seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
SÖZLEŞME DURUMU
37 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor. Samsunspor cephesinin, transfer şartlarını ve olası maliyeti değerlendirdikten sonra resmi adım atabileceği kaydedildi.