Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Sergen Yalçın'ı bahane ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rafa Silva yine maç kadrosuna dahil edilmedi. Son dört gündür takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu, buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı. Rafa Silva, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep mücadelesinde de forma giyemedi.