Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Sergen Yalçın'ı bahane ediyor"
Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’nın kadro dışı durumu ve geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Portekiz basınından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların son haftalarda kadroya almadığı tecrübeli futbolcu için ülkesinden gelen haberler gündeme bomba gibi düştü.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rafa Silva yine maç kadrosuna dahil edilmedi. Son dört gündür takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu, buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı. Rafa Silva, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep mücadelesinde de forma giyemedi.
SON MAÇINI FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNADI
32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son olarak Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmıştı. Bu maçın ardından kadroya dahil edilmeyen Portekizli yıldızın durumu, camiada belirsizliğini koruyor.
PORTİKİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA
Portekiz basınından Record, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını çoktan verdiğini yazdı. Haberde, yıldız futbolcunun yeniden eski kulübü Benfica'ya dönmek istediği vurgulandı. Record, "Rafa, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılması ihtimali Portekiz basınında da güçlü şekilde ifade ediliyor. Siyah-beyazlı takımda kadroya alınmayan yıldız futbolcunun transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.