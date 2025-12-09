PODCAST CANLI YAYIN

Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Sergen Yalçın'ı bahane ediyor"

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’nın kadro dışı durumu ve geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Portekiz basınından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların son haftalarda kadroya almadığı tecrübeli futbolcu için ülkesinden gelen haberler gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Sergen Yalçın'ı bahane ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rafa Silva yine maç kadrosuna dahil edilmedi. Son dört gündür takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu, buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı. Rafa Silva, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep mücadelesinde de forma giyemedi.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

SON MAÇINI FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNADI

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son olarak Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmıştı. Bu maçın ardından kadroya dahil edilmeyen Portekizli yıldızın durumu, camiada belirsizliğini koruyor.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

PORTİKİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Portekiz basınından Record, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını çoktan verdiğini yazdı. Haberde, yıldız futbolcunun yeniden eski kulübü Benfica'ya dönmek istediği vurgulandı. Record, "Rafa, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor." ifadelerini kullandı.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılması ihtimali Portekiz basınında da güçlü şekilde ifade ediliyor. Siyah-beyazlı takımda kadroya alınmayan yıldız futbolcunun transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Monaco - Galatasaray | CANLI TAKİP
Takas Bank
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Son dakika: Valizlerle kaçmak üzerelerdi! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Türk Telekom
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!
Van ve Antalya'daki peş peşe depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında açıkladı: "O kent için uyarıyoruz"