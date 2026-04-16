Kanarya EuroLeague Women finalinde! Fenerbahçe Opet Uni Girona Basket'i 76-59 yendi

FIBA Kadınlar EuroLeague 6’lı Final yarı final maçında Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket’i 76-59 mağlup ederek finale yükseldi. İspanya’da düzenlenen organizasyonda sarı-lacivertli ekip, etkili oyunuyla kupaya bir adım daha yaklaştı.

Kanarya EuroLeague Women finalinde! Fenerbahçe Opet Uni Girona Basket'i 76-59 yendi
  • Fenerbahçe Opet, EuroCup Women yarı finalinde İspanya'nın Uni Girona Basket takımını Principe Felipe Spor Salonu'nda 76-59 mağlup ederek finale yükseldi.
  • Sarı-lacivertli takım maçta baştan sona üstünlük kurarak 17 sayı farkla galip geldi.
  • Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Zaragoza arasındaki maçın galibi olacak.
  • İspanya'da düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda sarı-lacivertliler şampiyonluk maçına çıkacak.

Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, baştan sona üstün bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle fark yaratan sarı-lacivertliler, parkeden 17 sayı farkla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında zorlanmadı

FENERBAHÇE OPET'TEN NET GALİBİYET

Yarı final mücadelesine yüksek konsantrasyonla çıkan Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında oyunun kontrolünü eline aldı. Maç boyunca tempoyu doğru yöneten sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyarak finale uzanan taraf oldu.

76-59'luk skor, Fenerbahçe Opet'in yalnızca galibiyetini değil maçtaki oyun üstünlüğünü de ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, kritik eşikte hata yapmayarak Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe Opet finalde kazanmak için parkeye çıkacak

RAKİP BEKLENİYOR

Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Zaragoza arasında oynanacak eşleşmenin ardından belli olacak. Böylece sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanmak için son maçta parkede olacak.

İspanya'daki 6'lı Final organizasyonunda finale yükselen Fenerbahçe Opet'te gözler şampiyonluk maçına çevirdi.

