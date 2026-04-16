Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, baştan sona üstün bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle fark yaratan sarı-lacivertliler, parkeden 17 sayı farkla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
FENERBAHÇE OPET'TEN NET GALİBİYET
Yarı final mücadelesine yüksek konsantrasyonla çıkan Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında oyunun kontrolünü eline aldı. Maç boyunca tempoyu doğru yöneten sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyarak finale uzanan taraf oldu.
76-59'luk skor, Fenerbahçe Opet'in yalnızca galibiyetini değil maçtaki oyun üstünlüğünü de ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, kritik eşikte hata yapmayarak Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gösterdi.
RAKİP BEKLENİYOR
Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Zaragoza arasında oynanacak eşleşmenin ardından belli olacak. Böylece sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanmak için son maçta parkede olacak.
İspanya'daki 6'lı Final organizasyonunda finale yükselen Fenerbahçe Opet'te gözler şampiyonluk maçına çevirdi.