Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, baştan sona üstün bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle fark yaratan sarı-lacivertliler, parkeden 17 sayı farkla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında zorlanmadı

FENERBAHÇE OPET'TEN NET GALİBİYET

Yarı final mücadelesine yüksek konsantrasyonla çıkan Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında oyunun kontrolünü eline aldı. Maç boyunca tempoyu doğru yöneten sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyarak finale uzanan taraf oldu.

76-59'luk skor, Fenerbahçe Opet'in yalnızca galibiyetini değil maçtaki oyun üstünlüğünü de ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, kritik eşikte hata yapmayarak Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gösterdi.