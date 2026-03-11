NBA'de Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise tarihi bir performansa imza atan Bam Adebayo oldu.

28 yaşındaki yıldız pivot, mücadeleyi 83 sayı ve 9 ribaunt ile tamamladı. Bu performansla Adebayo, NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi ve 2006 yılında Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

NBA tarihindeki en yüksek sayı rekoru ise 2 Mart 1962'de 100 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait olmaya devam ediyor.