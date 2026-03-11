NBA'de Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise tarihi bir performansa imza atan Bam Adebayo oldu.
28 yaşındaki yıldız pivot, mücadeleyi 83 sayı ve 9 ribaunt ile tamamladı. Bu performansla Adebayo, NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi ve 2006 yılında Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant'ı geride bıraktı.
NBA tarihindeki en yüksek sayı rekoru ise 2 Mart 1962'de 100 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait olmaya devam ediyor.
MAÇA HIZLI BAŞLADI
Bam Adebayo karşılaşmaya etkili başladı. Yıldız oyuncu ilk çeyrekte 31 sayı kaydederken ilk yarıyı 43 sayıyla tamamladı. Miami Heat soyunma odasına 76-62 üstünlükle girdi.
42 dakika sahada kalan Adebayo'nun istatistikleri şöyle oldu:
20/43 saha içi isabeti
7/22 üç sayı isabeti
36/43 serbest atış
Adebayo ayrıca tek maçta en fazla serbest atış isabeti ve denemesi rekorlarını da kırdı. Önceki rekorlar 28 isabetle Wilt Chamberlain ve Adrian Dantley'e, 39 denemeyle ise Dwight Howard'a aitti.
HEAT TARİHİNE GEÇTİ
Bu performans Miami Heat kulüp tarihinde de yeni bir rekor anlamına geliyor. Kulüp tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu artık 83 sayıyla Bam Adebayo oldu. Önceki rekor 2014 yılında 61 sayı atan LeBron James'e aitti.
Adebayo'nun kariyerindeki en yüksek skor ise daha önce 2021 yılında Brooklyn Nets'e karşı attığı 41 sayı olmuştu.
MAÇIN DİĞER NOTLARI
Miami Heat bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini elde etti. Washington Wizards ise 9. yenilgisini aldı. Konuk ekipte Alex Sarr 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Trae Young diz problemi nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.