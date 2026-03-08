Karşılaşmaya tempolu başlayan Trabzonspor, ilk bölümde hem savunmada hem de hücumda ritmini erken yakaladı. Taraftarı önünde maça istekli giren bordo-mavililer, ilk periyotta oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Karşıyaka zaman zaman dengeyi kurmaya çalışsa da ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.
TRABZONSPOR İLK YARIDA KONTROLÜ ELE ALDI
İlk periyotta yakaladığı üstünlüğü ikinci çeyrekte de sürdüren Trabzonspor, özellikle hücumdaki üretkenliğiyle fark yaratmaya başladı. Bordo-mavili takım, ikinci çeyrekte 23 sayı üreterek skor avantajını daha da büyüttü. Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan Trabzonspor, devre arasına 44-32 üstün girdi.
Karşıyaka ise ilk yarıda oyunun iki yönünde istediği dengeyi kurmakta zorlandı. Hücumda aradığı akıcılığı yakalayamayan konuk ekip, Trabzonspor'un temposuna tam anlamıyla cevap veremedi. Özellikle ikinci çeyrekte artan bordo-mavili baskı, soyunma odasına gidilirken skora da net şekilde yansıdı.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AÇILDI
Mücadelenin kırılma anı üçüncü periyotta yaşandı. Trabzonspor, bu bölümde savunma sertliğini yukarı çekerek Karşıyaka'ya daha az alan bıraktı. Hücumda da ritmini kaybetmeyen ev sahibi ekip, ürettiği 26 sayıyla farkı açtı ve son periyoda 70-49'luk üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte ortaya konan bu performans, Trabzonspor'un galibiyet yolunu büyük ölçüde açtı. Karşıyaka cephesi farkın açılmasını önlemekte zorlanırken, bordo-mavililer hem boyalı alanda hem de dış atışlarda etkili bir görüntü çizdi.
KARŞIYAKA SON BÖLÜMDE DİRENÇ GÖSTERDİ
Final periyodunda Karşıyaka oyundan kopmamak için farkı eritmeye çalıştı. Konuk ekip, son çeyrekte hücumda daha fazla üretim yaparak skoru dengelemeye uğraştı. Ancak Trabzonspor, rakibinin geri dönüş çabasına rağmen maçın kontrolünü bırakmadı.
Bordo-mavililer son periyotta 19 sayı üreterek skor üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 89-79 kazandı. Karşıyaka'nın son bölümdeki çabası farkı azaltmaya yetse de sonucu değiştirmeye yetmedi. Trabzonspor, baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
REED MAÇA DAMGA VURDU
Trabzonspor'da Reed, attığı 24 sayıyla hem takımının hem de karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Hücumdaki etkili performansıyla takımını sürükleyen Reed, galibiyette belirleyici rol üstlendi. Bordo-mavili ekipte diğer oyuncuların da skor katkısı vermesi, galibiyetin en önemli unsurları arasında yer aldı.
Karşıyaka cephesinde ise Sokolowski 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Buna rağmen deplasmanda savunmada yaşanan aksaklıklar ve maçın orta bölümünde kaybedilen ritim, Karşıyaka'nın geri dönüş yapmasını zorlaştırdı.