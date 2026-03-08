Final periyodunda Karşıyaka oyundan kopmamak için farkı eritmeye çalıştı. Konuk ekip, son çeyrekte hücumda daha fazla üretim yaparak skoru dengelemeye uğraştı. Ancak Trabzonspor, rakibinin geri dönüş çabasına rağmen maçın kontrolünü bırakmadı.

REED MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor'da Reed, attığı 24 sayıyla hem takımının hem de karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Hücumdaki etkili performansıyla takımını sürükleyen Reed, galibiyette belirleyici rol üstlendi. Bordo-mavili ekipte diğer oyuncuların da skor katkısı vermesi, galibiyetin en önemli unsurları arasında yer aldı.

Karşıyaka cephesinde ise Sokolowski 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Buna rağmen deplasmanda savunmada yaşanan aksaklıklar ve maçın orta bölümünde kaybedilen ritim, Karşıyaka'nın geri dönüş yapmasını zorlaştırdı.