Panathinaikos, aynı periyotta sadece Real Madrid ve Karditsas karşısında galibiyet elde etti.

Yeşil-beyazlı takım bu dönemde Aris, Partizan, Fenerbahçe, Kolossos, Paris, Olympiakos ve Iraklis BC'ye mağlup oldu.

Panathinaikos'un son yaşadığı kayıp, Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında geldi. Mücadelenin büyük bölümünde üstün bir görüntü sergileyen Ergin Ataman'ın ekibi, 21 sayı farkla önde götürdüğü karşılaşmayı 76-74 kaybetti. Bu sonuç, son haftalarda inişli çıkışlı görüntü veren Yunan temsilcisi adına dikkat çeken bir kırılma yarattı.

SON 9 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Panathinaikos, şubat ayının başından itibaren Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de toplam 9 maça çıktı. Bu süreçte yalnızca 2 galibiyet alabilen Yunan ekibi, 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ortaya çıkan bu tablo, takımın iki kulvarda da istediği ritmi bulmakta zorlandığını gösterdi.

Bu periyotta Panathinaikos, Aris'e 102-95, Partizan'a 78-62, Fenerbahçe'ye 85-83, Kolossos'a 102-97, Paris'e 104-99, Olympiakos'a 86-80 ve son olarak 76-74'lük skorla rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu bölümdeki iki galibiyetini ise Real Madrid karşısında 82-81 ve Karditsas karşısında 78-53'lük sonuçlarla aldı.