Ergin Ataman'ın kabusu! Son 9 maçın 7'sini kaybetti

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yunan ekibi, hem Yunanistan Ligi'nde hem de EuroLeague'de istediği tabloyu ortaya koyamazken, son maçlarda yaşanan puan kayıpları takım üzerindeki baskıyı artırdı. Yeşil-beyazlılar, şubat ayı başından bu yana çıktığı 9 karşılaşmanın 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

  • Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC'ye 21 sayı farkla önde olduğu maçı 76-74 kaybetti.
  • Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, şubat ayı başından itibaren oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet aldı.
  • Yeşil-beyazlı takım bu dönemde Aris, Partizan, Fenerbahçe, Kolossos, Paris, Olympiakos ve Iraklis BC'ye mağlup oldu.
  • Panathinaikos, aynı periyotta sadece Real Madrid ve Karditsas karşısında galibiyet elde etti.
  • Yunan ekibi, EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde istikrar sorunu yaşıyor.

Panathinaikos'un son yaşadığı kayıp, Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında geldi. Mücadelenin büyük bölümünde üstün bir görüntü sergileyen Ergin Ataman'ın ekibi, 21 sayı farkla önde götürdüğü karşılaşmayı 76-74 kaybetti. Bu sonuç, son haftalarda inişli çıkışlı görüntü veren Yunan temsilcisi adına dikkat çeken bir kırılma yarattı.

Ergin Ataman'ın kabusu! Son 9 maçın 7'sini kaybetti-2

SON 9 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Panathinaikos, şubat ayının başından itibaren Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de toplam 9 maça çıktı. Bu süreçte yalnızca 2 galibiyet alabilen Yunan ekibi, 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ortaya çıkan bu tablo, takımın iki kulvarda da istediği ritmi bulmakta zorlandığını gösterdi.

Bu periyotta Panathinaikos, Aris'e 102-95, Partizan'a 78-62, Fenerbahçe'ye 85-83, Kolossos'a 102-97, Paris'e 104-99, Olympiakos'a 86-80 ve son olarak 76-74'lük skorla rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu bölümdeki iki galibiyetini ise Real Madrid karşısında 82-81 ve Karditsas karşısında 78-53'lük sonuçlarla aldı.

Ergin Ataman'ın kabusu! Son 9 maçın 7'sini kaybetti-3

YUNAN EKİBİNDE ALARM VEREN TABLO

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un özellikle kritik anlarda yaşadığı puan kayıpları dikkat çekiyor. Son maçta 21 sayı önde olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılması, takımın mevcut form grafiğini daha da çarpıcı hale getirdi. Hem iç sahada hem de dış sahada alınan sonuçlar, Yunan ekibinin son haftalarda istikrar sorunu yaşadığını ortaya koydu.

