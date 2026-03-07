Mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden hakem yönetimine ilişkin sert bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, maçtaki kararlarla ilgili tepki gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 93-90 kazanarak parkeden galibiyetle ayrıldı.



ANKARALI İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Galatasaray, yaptığı açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti. Kulüp, karşılaşmada verilen bazı kararların tartışma yarattığını belirtti.