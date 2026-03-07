Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 93-90 kazanarak parkeden galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY'DAN TEPKİ
Mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden hakem yönetimine ilişkin sert bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, maçtaki kararlarla ilgili tepki gösterdi.
ANKARALI İSTİFAYA ÇAĞRILDI
Galatasaray, yaptığı açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti. Kulüp, karşılaşmada verilen bazı kararların tartışma yarattığını belirtti.