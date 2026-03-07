CANLI YAYIN
Alperen Şengün’den 28 sayılık performans

NBA’de Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers’ı 106-99 mağlup etti. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) karşılaşmasında Houston Rockets, Toyota Center'da Portland Trail Blazers'ı 106-99 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı. Karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün etkili performansıyla öne çıktı.

ALPEREN MAÇIN EN SKORERİ

Rockets forması giyen Alperen Şengün, mücadeleyi 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayı kaydederek galibiyete katkı sağladı.

BLAZERS'TA DOUBLE-DOUBLE

Portland Trail Blazers cephesinde Donovan Clingan 18 sayı ve 13 ribaunt, Jrue Holiday ise 20 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Jerami Grant 21, Toumani Camara ise 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Houston Rockets bu sonuçla sezonun 39. galibiyetini elde ederken, Portland Trail Blazers ise 34. mağlubiyetini aldı.

