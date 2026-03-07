

ALPEREN MAÇIN EN SKORERİ

Rockets forması giyen Alperen Şengün, mücadeleyi 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayı kaydederek galibiyete katkı sağladı.