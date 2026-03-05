Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, kasık bölgesinden sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Lacivert-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun sahalara dönüşünün biraz daha zaman alacağını duyurdu.

4-6 HAFTA DAHA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, Larkin'in planlı kontrol muayenesinin Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda yeni bir cerrahi müdahaleye gerek olmadığı ancak tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kaptan Shane Larkin'in sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalmasının beklendiği ve tedavi sürecinin sağlık ekibi ile teknik kadro tarafından düzenli olarak değerlendirileceği kaydedildi.