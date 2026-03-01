Sarunas Jasikevicius Dubai'da mahsur kaldı! Fenerbahçe hemen harekete geçti

Hızlı Özet Göster Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de kaldı.

Emirates ve Flydubai, Dubai'deki tüm uçuş operasyonlarını 2 Mart saat 15.00'e kadar askıya aldı.

Fenerbahçe, Jasikevicius'un Avrupa'ya güvenli dönüşü için Dubai Basketball üzerinden destek aradı.

Dubai, Abu Dabi ve Doha'daki hava trafiği aksaklıkları nedeniyle binlerce yolcu etkilendi.

Jasikevicius'un bölgeden ne zaman ayrılabileceğine dair net bir takvim bulunmuyor.

Eurohoops'ta yer alan ve Meridian Sport kaynak gösterilen habere göre, Litvanyalı çalıştırıcı da seyahat kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de kalan isimler arasında yer aldı. Ancak bu bilgiye ilişkin şu ana kadar Fenerbahçe'den resmî bir açıklama görülmedi.

DUBAİ'DE UÇUŞLAR DURDU Bölgedeki son gelişmeler sonrası Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinde önemli aksaklıklar yaşandı. Reuters, Emirates'in Dubai'den yapılan tüm operasyonları 2 Mart saat 15.00'e kadar askıya aldığını, Flydubai'nin de Dubai çıkışlı ve varışlı uçuşları geçici olarak durdurduğunu aktardı. AP ise Dubai, Abu Dabi ve Doha gibi ana merkezlerde binlerce yolcunun etkilendiğini bildirdi.