Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos'tan ayrıldı
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, taraflar arasındaki iş birliğinin sona erdiği belirtilirken, oyuncuya takıma verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.
Hızlı Özet Göster
- Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ile olan sözleşmesini sona erdirdiğini resmen açıkladı.
- Milli basketbolcu bu sezon EuroLeague'de Panathinaikos formasıyla 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalaması tutturdu.
- Yurtseven, kayıt süresi dolduğu için sezonun geri kalanında EuroLeague veya EuroCup'ta forma giyemeyecek.
- Panathinaikos'u A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çalıştırıyor.
- 27 yaşındaki pivot oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz belli değil.
Panathinaikos AKTOR tarafından yapılan açıklamada, Ömer Yurtseven ile olan birlikteliğin tamamlandığı ifade edildi. Yunan ekibi, milli oyuncuya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti. Böylece Ömer Faruk Yurtseven'in Panathinaikos serüveni resmen sona ermiş oldu.
PANATHINAIKOS'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yunan kulübünün açıklamasında, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
EUROLEAGUE'DE 19 MAÇTA FORMA GİYDİ
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'da bu sezon görev yapan Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa Ligi'nde 19 karşılaşmada süre aldı. Milli oyuncu, bu maçlarda 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
27 yaşındaki pivot, takımına sezon boyunca pota altında katkı vermeye çalışırken, Avrupa Ligi performansıyla da belirli bir istatistik ortaya koydu. Panathinaikos ile yolların ayrılması sonrası Yurtseven'in kariyerindeki yeni adım merak konusu oldu.
AVRUPA'DA SEZONUN KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK
Ömer Faruk Yurtseven'in kayıt süresi sona erdiği için sezonun geri kalan bölümünde EuroLeague ya da EuroCup'ta forma giyemeyeceği belirtildi. Bu durum, milli oyuncunun Avrupa kupalarında bu sezon yeniden sahne almasının önünü kapattı.
Panathinaikos ile ayrılığın netleşmesinin ardından gözler, Ömer Faruk Yurtseven'in kariyerine hangi adreste devam edeceğine çevrildi. Yunan ekibinden ayrılan milli basketbolcunun bundan sonraki süreci yakından takip edilecek.