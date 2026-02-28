Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos'tan ayrıldı

Hızlı Özet Göster Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ile olan sözleşmesini sona erdirdiğini resmen açıkladı.

Milli basketbolcu bu sezon EuroLeague'de Panathinaikos formasıyla 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalaması tutturdu.

Yurtseven, kayıt süresi dolduğu için sezonun geri kalanında EuroLeague veya EuroCup'ta forma giyemeyecek.

Panathinaikos'u A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çalıştırıyor.

27 yaşındaki pivot oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz belli değil.

Panathinaikos AKTOR tarafından yapılan açıklamada, Ömer Yurtseven ile olan birlikteliğin tamamlandığı ifade edildi. Yunan ekibi, milli oyuncuya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti. Böylece Ömer Faruk Yurtseven'in Panathinaikos serüveni resmen sona ermiş oldu.

PANATHINAIKOS'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Yunan kulübünün açıklamasında, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.