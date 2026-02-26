Sırbistan'dan eli boş döndük! Kızılyıldız - Anadolu Efes: 91-81 | MAÇ SONUCU

Kızılyıldız bu galibiyetle sezonun 17. zaferini elde etti.

Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayıyla en skorer isim olurken, Anadolu Efes'te PJ Dozier 21 sayı kaydetti.

Anadolu Efes ilk çeyreği 23-19 önde tamamlamasına rağmen ikinci çeyrekte kontrolü kaybetti ve devreyi 44-37 geride kapattı.

Kızılyıldız, THY EuroLeague'de sahasında Anadolu Efes'i 91-81 mağlup etti.

Final bölümünde oyun disiplinini sürdüren Sırbistan ekibi, skoru koruyup artırarak 91-81'lik galibiyete uzandı. Böylece Kızılyıldız, sahasında kritik bir zaferi hanesine yazdırdı.

Üçüncü periyot sonunda tabelada 65-62 Kızılyıldız üstünlüğü yer aldı. Anadolu Efes, farkı tek hanelere indirerek maçın içinde kalmayı başarsa da son çeyrekte üstünlüğü kalıcı şekilde çeviremedi.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Anadolu Efes, devre arasına 44-37 geride gitti. Kızılyıldız'ın tempo yükselttiği bu bölümde skor avantajı ev sahibi ekibe geçti.

EFES'TE DOZIER ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Isaia Cordinier ise 14 sayılık katkı verdi.

KIZILYILDIZ'DA BUTLER LİDERLİĞİ

Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayıyla ön plana çıktı. Jordan Nwora 14 sayı üretirken, Chima Moneke ile Codi Miller-McIntyre 12'şer sayıyla galibiyet tablosuna eşlik etti.

29. MAÇTA 20. MAĞLUBİYET, KIZILYILDIZ'DA 17. GALİBİYET

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, 29. maçında 20. mağlubiyetini aldı. Kızılyıldız ise bu sonuçla 17. galibiyetine ulaştı.

SKOR AKIŞI

Belgrade Arena'daki mücadelede ilk çeyrek 23-19 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı. Devreye 44-37 Kızılyıldız önde girdi. Üçüncü periyot sonunda skor 65-62'ye gelirken, maç 91-81 Kızılyıldız galibiyetiyle sona erdi.