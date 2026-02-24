Alperen Şengün'den muazzam performans

Houston Rockets, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz'ı 125-105 mağlup etti.

SMITH VE THOMPSON ÖNE ÇIKTI

Rockets'ta Jabari Smith Jr. 31 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Amen Thompson 20 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Kevin Durant 18 sayıyla oynarken, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle triple-double'a yaklaştı.

JAZZ'DA MARKKANEN 29 SAYI

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Jazz'da Lauri Markkanen 29, Brice Sensabaugh ise 26 sayıyla mücadele etti.

Jazz forveti Vince Williams Jr., ikinci çeyrekte sol dizinden sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.