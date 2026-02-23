12 Dev Adam Sırbistan hazırlıklarına başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri antrenmanı tribünden takip etti.

Türkiye, Şubat-Mart penceresinde Sırbistan ile iki maç oynayacak ve ilk karşılaşma 27 Şubat Cuma günü saat 21.00'de Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da yapılacak.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda üçüncü maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan karşılaşmaları öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, iki maçlık pencerenin en kritik bölümüne girerken hazırlıklarına salonda başladı.

ERGIN ATAMAN YÖNETIMINDE 2 SAATLİK MESAİ

Milliler, 27 Şubat Cuma günü Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak Sırbistan maçı öncesinde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı. Antrenmanda Sırbistan eşleşmesine yönelik hazırlıkların ilk adımı atılırken, takımın tempolu bir programla hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

TBF YÖNETIMI ANTRENMANI YAKINDAN İZLEDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile TBF yöneticileri de tribünden takip etti. Federasyon temsilcileri, Belgrad deplasmanı öncesinde yapılan ilk çalışmada takımı yalnız bırakmadı.

İKİ MAÇLIK PENCEREDE ÇİFTE RANDEVU

C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Şubat-Mart penceresinde Sırbistan ile iki kez karşı karşıya gelecek. Milliler, ilk maçını 27 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacak, ikinci randevuda ise 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sahaya çıkacak.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Şubat Cuma günü saat 21.00'de Aleksandar Nikolic Hall'da Sırbistan'a konuk olacak. İki gün sonra sahne bu kez İstanbul'da kurulacak ve 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye ile Sırbistan yeniden karşılaşacak.