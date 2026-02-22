Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, kupayı kazanmak adına parkedeki yerini alıyor. İki takımın da hedefi şampiyonluğa ulaşarak taraftarını sevindirmek amacında. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain kozlarını paylaşıyor.
FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?
Bu yıl Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen kupada son şampiyon Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Türk Telekom'u 86-78 yenip adını finale yazdırdı.
BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLU
Türkiye Kupası'nın son finalisti Beşiktaş, çeyrek finalde TOFAŞ'ı 100-91 geçerek Dörtlü Final biletini aldı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek şampiyonluk maçına çıktı.
FENERBAHÇE BEKO 10. KUPA İÇİN SAHADA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 9 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1966-1967 sezonunda Muhafızgücü karşısında elde etti.
Fenerbahçe, kupadaki ikinci zaferini 2010 yılında Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki finallerde ikincilikle yetindiği yıllar ise 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022 oldu.
BEŞİKTAŞ 2. ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'i 78-74 yenerek kupayı kazandı.
Beşiktaş; 1971, 1973, 2011 ve 2025 yıllarında ise final oynayıp ikinci oldu. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitirecek.
EN FAZLA KAZANAN: ANADOLU EFES
Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda toplam 12 şampiyonluk elde etti.
Efes'in kupayı kazandığı yıllar: 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022.
Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor üçer kez şampiyonluk yaşarken; İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit ise birer kez kupayı kazandı.
19 YILLIK ARA VE İPTALLER
Türkiye Kupası ilk kez 1966-1967 sezonunda düzenlendi. Organizasyona 1972-1973 sezonunun ardından 19 yıl ara verildi ve kupa 1992-1993 itibarıyla yeniden oynanmaya başladı.
Türkiye Kupası, 2020-2021 sezonunda Kovid-19 salgını, 2022-2023 sezonunda ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle düzenlenemedi.
TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:
|Sezon
|Yer
|Final
|Sonuç
|1966-67
|-
|FENERBAHÇE-Muhafızgücü
|84-67, 65-76
|1967-68
|-
|ALTINORDU-Muhafızgücü
|71-56, 63-67
|1968-69
|-
|İTÜ-Galatasaray
|64-56
|1969-70
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|86-83
|1970-71
|-
|İTÜ-Beşiktaş
|74-69
|1971-72
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|70-69
|1972-73
|-
|TED KOLEJLİLER-Beşiktaş
|64-68, 68-56
|1991-92
|İstanbul
|ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor
|79-71
|1992-93
|Trabzon
|TOFAŞ-NASAŞ Spor
|90-64
|1993-94
|Mersin
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|81-76
|1994-95
|İzmir
|GALATASARAY-Ortaköy
|66-54
|1995-96
|Ankara
|EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom
|89-63
|1996-97
|Kütahya
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|84-71
|1997-98
|Adana
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|71-67
|1998-99
|Samsun
|TOFAŞ-Fenerbahçe
|77-75
|1999-00
|Mersin
|TOFAŞ-Ülkerspor
|72-54
|2000-01
|Bursa
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|85-78
|2001-02
|İstanbul
|EFES PİLSEN-Darüşşafaka
|78-74
|2002-03
|Ankara
|ÜLKERSPOR-Türk Telekom
|79-63
|2003-04
|Konya
|ÜLKERSPOR-Efes Pilsen
|84-74
|2004-05
|Bursa
|ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka
|73-41
|2005-06
|Adana
|EFES PİLSEN-Ülkerspor
|74-68
|2006-07
|Antalya
|EFES PİLSEN-Banvitspor
|73-59
|2007-08
|Ankara
|TÜRK TELEKOM-OYAK Renault
|80-61
|2008-09
|İzmir
|EFES PİLSEN-Erdemirspor
|79-70
|2009-10
|Adana
|FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor
|72-68
|2010-11
|Kayseri
|FENERBAHÇE-Beşiktaş
|81-72
|2011-12
|Konya
|BEŞİKTAŞ-Banvit
|78-74
|2012-13
|Eskişehir
|FENERBAHÇE-Galatasaray
|63-57
|2013-14
|Ankara
|PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes
|66-65
|2014-15
|Gaziantep
|ANADOLU EFES-Fenerbahçe
|70-60
|2015-16
|Bursa
|FENERBAHÇE-Darüşşafaka
|67-65
|2016-17
|Ankara
|BANVİT-Anadolu Efes
|75-66
|2017-18
|İstanbul
|ANADOLU EFES-TOFAŞ
|78-61
|2018-19
|Ankara
|FENERBAHÇE-Anadolu Efes
|80-70
|2019-20
|Ankara
|FENERBAHÇE-Darüşşafaka
|74-71
|2021-22
|Bursa
|ANADOLU EFES-Fenerbahçe
|86-72
|2023-24
|Konya
|FENERBAHÇE-Anadolu Efes
|80-67
|2024-25
|Şanlıurfa
|FENERBAHÇE-Beşiktaş
|104-81