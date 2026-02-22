PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, kupayı kazanmak adına parkedeki yerini alıyor. İki takımın da hedefi şampiyonluğa ulaşarak taraftarını sevindirmek amacında. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI
  • Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve Fenerbahçe 104-81 galip geldi.
  • Fenerbahçe Beko, yarı finalde Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükselirken, Beşiktaş Gain yarı finalde Anadolu Efes'i 91-82 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Beko, bu zaferle Türkiye Kupası'ndaki 10. şampiyonluğunu elde etti.
  • Beşiktaş Gain, 2012 yılından bu yana ilk kez finale çıktı ancak 14 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıramadı.
  • Türkiye Kupası'nda en çok şampiyonluk yaşayan takım 12 kupayla Anadolu Efes olurken, Fenerbahçe 10 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-2

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?

Bu yıl Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen kupada son şampiyon Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Türk Telekom'u 86-78 yenip adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-3

BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLU

Türkiye Kupası'nın son finalisti Beşiktaş, çeyrek finalde TOFAŞ'ı 100-91 geçerek Dörtlü Final biletini aldı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek şampiyonluk maçına çıktı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-4

FENERBAHÇE BEKO 10. KUPA İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 9 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1966-1967 sezonunda Muhafızgücü karşısında elde etti.

Fenerbahçe, kupadaki ikinci zaferini 2010 yılında Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki finallerde ikincilikle yetindiği yıllar ise 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022 oldu.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-5

BEŞİKTAŞ 2. ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'i 78-74 yenerek kupayı kazandı.

Beşiktaş; 1971, 1973, 2011 ve 2025 yıllarında ise final oynayıp ikinci oldu. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitirecek.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-6

EN FAZLA KAZANAN: ANADOLU EFES

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda toplam 12 şampiyonluk elde etti.

Efes'in kupayı kazandığı yıllar: 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022.

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor üçer kez şampiyonluk yaşarken; İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit ise birer kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-7

19 YILLIK ARA VE İPTALLER

Türkiye Kupası ilk kez 1966-1967 sezonunda düzenlendi. Organizasyona 1972-1973 sezonunun ardından 19 yıl ara verildi ve kupa 1992-1993 itibarıyla yeniden oynanmaya başladı.

Türkiye Kupası, 2020-2021 sezonunda Kovid-19 salgını, 2022-2023 sezonunda ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle düzenlenemedi.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI-8

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

SezonYerFinalSonuç
1966-67-FENERBAHÇE-Muhafızgücü84-67, 65-76
1967-68-ALTINORDU-Muhafızgücü71-56, 63-67
1968-69-İTÜ-Galatasaray64-56
1969-70-GALATASARAY-İTÜ86-83
1970-71-İTÜ-Beşiktaş74-69
1971-72-GALATASARAY-İTÜ70-69
1972-73-TED KOLEJLİLER-Beşiktaş64-68, 68-56
1991-92İstanbulŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor79-71
1992-93TrabzonTOFAŞ-NASAŞ Spor90-64
1993-94MersinEFES PİLSEN-Fenerbahçe81-76
1994-95İzmirGALATASARAY-Ortaköy66-54
1995-96AnkaraEFES PİLSEN-PTT Türk Telekom89-63
1996-97KütahyaEFES PİLSEN-Fenerbahçe84-71
1997-98AdanaEFES PİLSEN-Türk Telekom71-67
1998-99SamsunTOFAŞ-Fenerbahçe77-75
1999-00MersinTOFAŞ-Ülkerspor72-54
2000-01BursaEFES PİLSEN-Türk Telekom85-78
2001-02İstanbulEFES PİLSEN-Darüşşafaka78-74
2002-03AnkaraÜLKERSPOR-Türk Telekom79-63
2003-04KonyaÜLKERSPOR-Efes Pilsen84-74
2004-05BursaÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka73-41
2005-06AdanaEFES PİLSEN-Ülkerspor74-68
2006-07AntalyaEFES PİLSEN-Banvitspor73-59
2007-08AnkaraTÜRK TELEKOM-OYAK Renault80-61
2008-09İzmirEFES PİLSEN-Erdemirspor79-70
2009-10AdanaFENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor72-68
2010-11KayseriFENERBAHÇE-Beşiktaş81-72
2011-12KonyaBEŞİKTAŞ-Banvit78-74
2012-13EskişehirFENERBAHÇE-Galatasaray63-57
2013-14AnkaraPINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes66-65
2014-15GaziantepANADOLU EFES-Fenerbahçe70-60
2015-16BursaFENERBAHÇE-Darüşşafaka67-65
2016-17AnkaraBANVİT-Anadolu Efes75-66
2017-18İstanbulANADOLU EFES-TOFAŞ78-61
2018-19AnkaraFENERBAHÇE-Anadolu Efes80-70
2019-20AnkaraFENERBAHÇE-Darüşşafaka74-71
2021-22BursaANADOLU EFES-Fenerbahçe86-72
2023-24KonyaFENERBAHÇE-Anadolu Efes80-67
2024-25ŞanlıurfaFENERBAHÇE-Beşiktaş104-81

