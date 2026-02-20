PODCAST CANLI YAYIN

EuroLeague'den Lessort ve Panathinaikos'a ceza!

EuroLeague, Fenerbahçe Beko maçında Wade Baldwin’e yönelik hareketi nedeniyle Mathias Lessort’a 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verdi. Panathinaikos Kulübü’ne ise toplam 22 bin Euro ceza uygulandı.

EuroLeague, 28. hafta mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'u 85-83 mağlup etmişti.

Karşılaşma, Wade Baldwin'in son saniye basketiyle sonuçlanmıştı.

LESSORT'A 1 MAÇ MEN

Maçın ardından sevinç yaşayan Baldwin'i iten Mathias Lessort, EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men ve 8 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

KULÜBE DE CEZA

Ayrıca Panathinaikos tribünlerinden atılan yabancı maddeler ve saha olayları nedeniyle Yunan kulübüne 22 bin Euro para cezası verildi.

