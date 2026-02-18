Tofaş - Beşiktaş GAİN | CANLI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda yarı finallerin ikincisi de belli oluyor. Tofaş ile Beşiktaş GAİN, Bursa'da kozlarını paylaşıyor. Ligdeki performansıyla adından söz ettiren siyah beyazlılar, zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp Sinan Erdem'deki dört takım arasına kalmak amacında. A Spor'da yayınlanan Tofaş - Beşiktaş GAİN maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda yarı finallerin ikincisi de belli oluyor.
Tofaş ile Beşiktaş GAİN, Bursa'da kozlarını paylaşıyor. Ligdeki performansıyla adından söz ettiren siyah beyazlılar, zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp Sinan Erdem'deki dört takım arasına kalmak amacında.
ASpor CANLI YAYIN
A Spor'da yayınlanan Tofaş - Beşiktaş GAİN maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇ PROGRAMI
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNANAN FİNALLER
|Yıl
|Kazanan
|Skor
|İkinci
|1967
|Fenerbahçe
|84 - 67 / 65 - 76
|Muhafızgücü
|1968
|Altınordu
|71 - 56 / 63 - 67
|Muhafızgücü
|1969
|İTÜ
|64 - 56
|Galatasaray
|1970
|Galatasaray
|86 - 83
|İTÜ
|1971
|İTÜ
|74 - 69
|Beşiktaş
|1972
|Galatasaray*
|70 - 69
|İTÜ
|1973
|TED Ankara Kolejliler
|64 - 68 / 68 - 56
|Beşiktaş
|1992
|Paşabahçe
|79 - 71
|Nasaş
|1993
|Tofaş
|90 - 64
|Nasaş
|1994
|Efes Pilsen
|81 - 76
|Fenerbahçe
|1995
|Galatasaray
|66 - 54
|Ortaköy
|1996
|Efes Pilsen
|89 - 63
|Türk Telekom
|1997
|Efes Pilsen
|84 - 71
|Fenerbahçe
|1998
|Efes Pilsen
|71 - 67
|Türk Telekom
|1999
|Tofaş
|77 - 75
|Fenerbahçe
|2000
|Tofaş
|72 - 54
|Ülker
|2001
|Efes Pilsen
|85 - 78
|Türk Telekom
|2002
|Efes Pilsen
|78 - 74
|Darüşşafaka
|2003
|Ülker
|79 - 63
|Türk Telekom
|2004
|Ülker
|84 - 74
|Efes Pilsen
|2005
|Ülker
|73 - 41
|Pınar Karşıyaka
|2006
|Efes Pilsen
|74 - 68
|Ülker
|2007
|Efes Pilsen
|73 - 59
|Banvit
|2008
|Türk Telekom
|80 - 61
|Oyak Renault
|2009
|Efes Pilsen
|79 - 70
|Erdemir
|2010
|Fenerbahçe
|72 - 68
|Mersin BŞB
|2011
|Fenerbahçe
|81 - 72
|Beşiktaş
|2012
|Beşiktaş
|78 - 74
|Banvit
|2013
|Fenerbahçe
|63 - 57
|Galatasaray
|2014
|Pınar Karşıyaka
|66 - 65
|Anadolu Efes
|2015
|Anadolu Efes
|70 - 60
|Fenerbahçe
|2016
|Fenerbahçe
|67 - 65
|Darüşşafaka
|2017
|Banvit
|75 - 66
|Anadolu Efes
|2018
|Anadolu Efes
|78 - 61
|Tofaş
|2019
|Fenerbahçe
|80 - 70
|Anadolu Efes
|2020
|Fenerbahçe
|74 - 71
|Darüşşafaka
|2021
|Düzenlenmedi
|COVID-19 pandemisi sebebiyle
|-
|2022
|Anadolu Efes
|86 - 72
|Fenerbahçe
|2023
|İptal
|2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle
|-
|2024
|Fenerbahçe
|80 - 67
|Anadolu Efes
|2025
|Fenerbahçe
|104 - 81
|Beşiktaş
TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
|Takım
|Şampiyonluk
|İkincilik
|Anadolu Efes
|12
|5
|Fenerbahçe
|9
|5
|Ülker
|3
|2
|Galatasaray
|3
|2
|Tofaş
|3
|1
|İTÜ
|2
|2
|Türk Telekom
|1
|4
|Beşiktaş
|1
|4
|Banvit
|1
|2
|Pınar Karşıyaka
|1
|1
|Altınordu
|1
|0
|Paşabahçe
|1
|0
|TED Ankara Kolejliler
|1
|0
|Darüşşafaka
|0
|3
|Muhafızgücü
|0
|2
|Nasaş
|0
|2
|Ortaköy
|0
|1
|Oyak Renault
|0
|1
|Erdemir
|0
|1
|Mersin BŞB
|0
|1