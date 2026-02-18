Fenerbahçe Beko’ya Melli şoku
Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli’nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun ameliyat olacağı ve en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Beko'da Nicolò Melli gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusunun ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
AMELİYAT KARARI ALINDI
Yaşadığı sakatlığın ardından Melli için ameliyat kararı alındı. Yıldız basketbolcunun en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
NORMAL SEZONU KAPATTI
Nicolo Melli'nin bu sakatlık nedeniyle normal sezonu kapattığı, play-off'lar öncesinde takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.