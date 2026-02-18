Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası'nda Dörtlü Final'in son katılımcısı belli oluyor.

Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak Sinan Erdem'deki dört takım arasına adını yazdırabilmek.

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'da yayınlanan Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.