Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes | CANLI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası'nda Dörtlü Final'in son katılımcısı belli oluyor. Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak Sinan Erdem'deki dört takım arasına adını yazdırabilmek.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası'nda Dörtlü Final'in son katılımcısı belli oluyor.
Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak Sinan Erdem'deki dört takım arasına adını yazdırabilmek.
A Spor'da yayınlanan Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNANAN FİNALLER
|Yıl
|Kazanan
|Skor
|İkinci
|1967
|Fenerbahçe
|84 - 67 / 65 - 76
|Muhafızgücü
|1968
|Altınordu
|71 - 56 / 63 - 67
|Muhafızgücü
|1969
|İTÜ
|64 - 56
|Galatasaray
|1970
|Galatasaray
|86 - 83
|İTÜ
|1971
|İTÜ
|74 - 69
|Beşiktaş
|1972
|Galatasaray*
|70 - 69
|İTÜ
|1973
|TED Ankara Kolejliler
|64 - 68 / 68 - 56
|Beşiktaş
|1992
|Paşabahçe
|79 - 71
|Nasaş
|1993
|Tofaş
|90 - 64
|Nasaş
|1994
|Efes Pilsen
|81 - 76
|Fenerbahçe
|1995
|Galatasaray
|66 - 54
|Ortaköy
|1996
|Efes Pilsen
|89 - 63
|Türk Telekom
|1997
|Efes Pilsen
|84 - 71
|Fenerbahçe
|1998
|Efes Pilsen
|71 - 67
|Türk Telekom
|1999
|Tofaş
|77 - 75
|Fenerbahçe
|2000
|Tofaş
|72 - 54
|Ülker
|2001
|Efes Pilsen
|85 - 78
|Türk Telekom
|2002
|Efes Pilsen
|78 - 74
|Darüşşafaka
|2003
|Ülker
|79 - 63
|Türk Telekom
|2004
|Ülker
|84 - 74
|Efes Pilsen
|2005
|Ülker
|73 - 41
|Pınar Karşıyaka
|2006
|Efes Pilsen
|74 - 68
|Ülker
|2007
|Efes Pilsen
|73 - 59
|Banvit
|2008
|Türk Telekom
|80 - 61
|Oyak Renault
|2009
|Efes Pilsen
|79 - 70
|Erdemir
|2010
|Fenerbahçe
|72 - 68
|Mersin BŞB
|2011
|Fenerbahçe
|81 - 72
|Beşiktaş
|2012
|Beşiktaş
|78 - 74
|Banvit
|2013
|Fenerbahçe
|63 - 57
|Galatasaray
|2014
|Pınar Karşıyaka
|66 - 65
|Anadolu Efes
|2015
|Anadolu Efes
|70 - 60
|Fenerbahçe
|2016
|Fenerbahçe
|67 - 65
|Darüşşafaka
|2017
|Banvit
|75 - 66
|Anadolu Efes
|2018
|Anadolu Efes
|78 - 61
|Tofaş
|2019
|Fenerbahçe
|80 - 70
|Anadolu Efes
|2020
|Fenerbahçe
|74 - 71
|Darüşşafaka
|2021
|Düzenlenmedi
|COVID-19 pandemisi sebebiyle
|-
|2022
|Anadolu Efes
|86 - 72
|Fenerbahçe
|2023
|İptal
|2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle
|-
|2024
|Fenerbahçe
|80 - 67
|Anadolu Efes
|2025
|Fenerbahçe
|104 - 81
|Beşiktaş
TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
|Takım
|Şampiyonluk
|İkincilik
|Anadolu Efes
|12
|5
|Fenerbahçe
|9
|5
|Ülker
|3
|2
|Galatasaray
|3
|2
|Tofaş
|3
|1
|İTÜ
|2
|2
|Türk Telekom
|1
|4
|Beşiktaş
|1
|4
|Banvit
|1
|2
|Pınar Karşıyaka
|1
|1
|Altınordu
|1
|0
|Paşabahçe
|1
|0
|TED Ankara Kolejliler
|1
|0
|Darüşşafaka
|0
|3
|Muhafızgücü
|0
|2
|Nasaş
|0
|2
|Ortaköy
|0
|1
|Oyak Renault
|0
|1
|Erdemir
|0
|1
|Mersin BŞB
|0
|1