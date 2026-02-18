Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası'nda Dörtlü Final'in son katılımcısı belli oluyor. Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak Sinan Erdem'deki dört takım arasına adını yazdırabilmek. A Spor'da yayınlanan Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.




Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçı

Türk Telekom, Trabzonspor'u eleyerek Dörtlü Final'e kaldı (AA)

TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNANAN FİNALLER

YılKazananSkorİkinci
1967Fenerbahçe84 - 67 / 65 - 76Muhafızgücü
1968Altınordu71 - 56 / 63 - 67Muhafızgücü
1969İTÜ64 - 56Galatasaray
1970Galatasaray86 - 83İTÜ
1971İTÜ74 - 69Beşiktaş
1972Galatasaray*70 - 69İTÜ
1973TED Ankara Kolejliler64 - 68 / 68 - 56Beşiktaş
1992Paşabahçe79 - 71Nasaş
1993Tofaş90 - 64Nasaş
1994Efes Pilsen81 - 76Fenerbahçe
1995Galatasaray66 - 54Ortaköy
1996Efes Pilsen89 - 63Türk Telekom
1997Efes Pilsen84 - 71Fenerbahçe
1998Efes Pilsen71 - 67Türk Telekom
1999Tofaş77 - 75Fenerbahçe
2000Tofaş72 - 54Ülker
2001Efes Pilsen85 - 78Türk Telekom
2002Efes Pilsen78 - 74Darüşşafaka
2003Ülker79 - 63Türk Telekom
2004Ülker84 - 74Efes Pilsen
2005Ülker73 - 41Pınar Karşıyaka
2006Efes Pilsen74 - 68Ülker
2007Efes Pilsen73 - 59Banvit
2008Türk Telekom80 - 61Oyak Renault
2009Efes Pilsen79 - 70Erdemir
2010Fenerbahçe72 - 68Mersin BŞB
2011Fenerbahçe81 - 72Beşiktaş
2012Beşiktaş78 - 74Banvit
2013Fenerbahçe63 - 57Galatasaray
2014Pınar Karşıyaka66 - 65Anadolu Efes
2015Anadolu Efes70 - 60Fenerbahçe
2016Fenerbahçe67 - 65Darüşşafaka
2017Banvit75 - 66Anadolu Efes
2018Anadolu Efes78 - 61Tofaş
2019Fenerbahçe80 - 70Anadolu Efes
2020Fenerbahçe74 - 71Darüşşafaka
2021DüzenlenmediCOVID-19 pandemisi sebebiyle-
2022Anadolu Efes86 - 72Fenerbahçe
2023İptal2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle-
2024Fenerbahçe80 - 67Anadolu Efes
2025Fenerbahçe104 - 81Beşiktaş

Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u eledi (AA)

TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

TakımŞampiyonlukİkincilik
Anadolu Efes125
Fenerbahçe95
Ülker32
Galatasaray32
Tofaş31
İTÜ22
Türk Telekom14
Beşiktaş14
Banvit12
Pınar Karşıyaka11
Altınordu10
Paşabahçe10
TED Ankara Kolejliler10
Darüşşafaka03
Muhafızgücü02
Nasaş02
Ortaköy01
Oyak Renault01
Erdemir01
Mersin BŞB01

