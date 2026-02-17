Türk Telekom - Trabzonspor Basketbol | CANLI YAYIN
Basketbolda Ziraat Bankası Türkiye Kupası heyecanı yaşanıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve 8 takımın katıldığı organizasyonda ilk maç bugün oynanıyor. Türk Telekom ile Trabzonspor Basketbol, adını dörtlü finale yazdırmak adına karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi galip taraf olabilmek. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor Basketbol, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Türk Telekom'a konuk oluyor.
ASpor CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇ PROGRAMI
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNANAN FİNALLER
|Yıl
|Kazanan
|Skor
|İkinci
|1967
|Fenerbahçe
|84 - 67 / 65 - 76
|Muhafızgücü
|1968
|Altınordu
|71 - 56 / 63 - 67
|Muhafızgücü
|1969
|İTÜ
|64 - 56
|Galatasaray
|1970
|Galatasaray
|86 - 83
|İTÜ
|1971
|İTÜ
|74 - 69
|Beşiktaş
|1972
|Galatasaray*
|70 - 69
|İTÜ
|1973
|TED Ankara Kolejliler
|64 - 68 / 68 - 56
|Beşiktaş
|1992
|Paşabahçe
|79 - 71
|Nasaş
|1993
|Tofaş
|90 - 64
|Nasaş
|1994
|Efes Pilsen
|81 - 76
|Fenerbahçe
|1995
|Galatasaray
|66 - 54
|Ortaköy
|1996
|Efes Pilsen
|89 - 63
|Türk Telekom
|1997
|Efes Pilsen
|84 - 71
|Fenerbahçe
|1998
|Efes Pilsen
|71 - 67
|Türk Telekom
|1999
|Tofaş
|77 - 75
|Fenerbahçe
|2000
|Tofaş
|72 - 54
|Ülker
|2001
|Efes Pilsen
|85 - 78
|Türk Telekom
|2002
|Efes Pilsen
|78 - 74
|Darüşşafaka
|2003
|Ülker
|79 - 63
|Türk Telekom
|2004
|Ülker
|84 - 74
|Efes Pilsen
|2005
|Ülker
|73 - 41
|Pınar Karşıyaka
|2006
|Efes Pilsen
|74 - 68
|Ülker
|2007
|Efes Pilsen
|73 - 59
|Banvit
|2008
|Türk Telekom
|80 - 61
|Oyak Renault
|2009
|Efes Pilsen
|79 - 70
|Erdemir
|2010
|Fenerbahçe
|72 - 68
|Mersin BŞB
|2011
|Fenerbahçe
|81 - 72
|Beşiktaş
|2012
|Beşiktaş
|78 - 74
|Banvit
|2013
|Fenerbahçe
|63 - 57
|Galatasaray
|2014
|Pınar Karşıyaka
|66 - 65
|Anadolu Efes
|2015
|Anadolu Efes
|70 - 60
|Fenerbahçe
|2016
|Fenerbahçe
|67 - 65
|Darüşşafaka
|2017
|Banvit
|75 - 66
|Anadolu Efes
|2018
|Anadolu Efes
|78 - 61
|Tofaş
|2019
|Fenerbahçe
|80 - 70
|Anadolu Efes
|2020
|Fenerbahçe
|74 - 71
|Darüşşafaka
|2021
|Düzenlenmedi
|COVID-19 pandemisi sebebiyle
|-
|2022
|Anadolu Efes
|86 - 72
|Fenerbahçe
|2023
|İptal
|2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle
|-
|2024
|Fenerbahçe
|80 - 67
|Anadolu Efes
|2025
|Fenerbahçe
|104 - 81
|Beşiktaş
TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
|Takım
|Şampiyonluk
|İkincilik
|Anadolu Efes
|12
|5
|Fenerbahçe
|9
|5
|Ülker
|3
|2
|Galatasaray
|3
|2
|Tofaş
|3
|1
|İTÜ
|2
|2
|Türk Telekom
|1
|4
|Beşiktaş
|1
|4
|Banvit
|1
|2
|Pınar Karşıyaka
|1
|1
|Altınordu
|1
|0
|Paşabahçe
|1
|0
|TED Ankara Kolejliler
|1
|0
|Darüşşafaka
|0
|3
|Muhafızgücü
|0
|2
|Nasaş
|0
|2
|Ortaköy
|0
|1
|Oyak Renault
|0
|1
|Erdemir
|0
|1
|Mersin BŞB
|0
|1