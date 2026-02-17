Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci maçla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler kazanarak adını dörtlü finale yazdırarak yoluna devam etmek amacında. A Spor'dan yayınlanan Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, Ziraat Türkiye Kupası'nda Safiport Erokspor'un konuğu oluyor.
MAÇ PROGRAMI
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
