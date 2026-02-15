Kanarya potada esmeye devam ediyor! Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 76-88 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 76-88’lik skorla parkeden galip ayrılarak ligdeki serisini sürdürdü.
Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 8. kez kazandı. Sarı-lacivertliler sezon genelinde 18. galibiyetine ulaşırken, Türk Telekom ise 8. mağlubiyetini aldı.
LİDERLİK KOLTUĞUNDA
20 galibiyet barajına yaklaşan Fenerbahçe Beko, liderlik için iddiasını güçlendirirken; Türk Telekom ise, 8. yenilgiyle haftayı kayıpla kapattı.