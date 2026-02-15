Ergin Ataman'a bir şok daha! Panathinaikos lig sonuncusuna da yenildi

Panathinaikos, ligde 18. maçında 3. yenilgisini aldı. Takım, kısa süre önce yaşadığı Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından bir kez daha sarsıldı ve üst üste gelen kötü sonuçlar gündemi hareketlendirdi.

KOLOSSOS'TAN 5. GALİBİYET

Deplasmanda sürpriz bir galibiyete imza atan Kolossos ise 18. maçında 5. kez kazandı. OAKA'dan çıkarılan bu skor, alt sıralardaki ekip adına moral niteliği taşırken, Panathinaikos cephesinde ise beklenmedik kaybın yankısı büyüdü.