Ergin Ataman'a bir şok daha! Panathinaikos lig sonuncusuna da yenildi
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde hiç hesapta olmayan bir yenilgi aldı. Ligin son sırasında yer alan Kolossos Rodou’yu OAKA Olympic Indoor Hall’da konuk eden yeşil beyazlılar, parkeden 102-97 mağlup ayrıldı.
Panathinaikos, ligde 18. maçında 3. yenilgisini aldı. Takım, kısa süre önce yaşadığı Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından bir kez daha sarsıldı ve üst üste gelen kötü sonuçlar gündemi hareketlendirdi.
KOLOSSOS'TAN 5. GALİBİYET
Deplasmanda sürpriz bir galibiyete imza atan Kolossos ise 18. maçında 5. kez kazandı. OAKA'dan çıkarılan bu skor, alt sıralardaki ekip adına moral niteliği taşırken, Panathinaikos cephesinde ise beklenmedik kaybın yankısı büyüdü.