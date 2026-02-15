Anadolu Efes Trabzonspor’un serisini sonlandırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 99-87 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 12. galibiyetine ulaşırken, Trabzonspor 6. yenilgisini aldı. Ayrıca bordo-mavililerin 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

İlk periyodu 28-21 önde kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-44 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 74-55 önde girdi ve karşılaşmayı 12 sayı farkla tamamladı.