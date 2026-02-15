Anadolu Efes Trabzonspor’un serisini sonlandırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Anadolu Efes, sahasında Trabzonspor’u 99-87 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililerin 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 99-87 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 12. galibiyetine ulaşırken, Trabzonspor 6. yenilgisini aldı. Ayrıca bordo-mavililerin 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
İlk periyodu 28-21 önde kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-44 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 74-55 önde girdi ve karşılaşmayı 12 sayı farkla tamamladı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2
Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17