Alperen Şengün'den All-Star öncesi mesaj

Hızlı Özet Göster Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alacak.

Şengün, Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Houston Rockets'ın 23 yaşındaki oyuncusu, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.

Alperen Şengün, A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Şengün, EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı hakkında her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye'yi ve ailesini en iyi şekilde temsil etmenin büyük gururunu taşıdığını belirtti.



ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alperen Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.



"HAYAL KIRIKLIĞI OLURDU"



Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene de 'Burada olmalıyım zaten' dedim. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi." dedi.