Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-91 | MAÇ SONUCU

Jaron Johnson takımının yenilgisine engel olamadı (AA)

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

TOFAŞ'ta Perez 20, Blazevic 19, Besson 13 ve Floyd 12 sayıyla galibiyette öne çıktı. Ev sahibi ekipte ise Lecque 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Johnson 13 ve Van Der Vuurst 15 sayıyla katkı verdi.

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR

Onvo Büyükçekmece Basketbol'da Gavrilovic 37.47'de, Lecque ise 39.59'da beş faulle oyun dışı kaldı.