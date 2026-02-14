Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-91 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 91-81 mağlup etti.
TOFAŞ, mücadeleye etkili başlayarak ilk periyodu 19-7 önde tamamladı. Devre arasına 41-28'lik üstünlükle giren Bursa ekibi, üçüncü periyot sonunda farkı tek sayıya indiği bölümde 62-61'lik skorla avantajını korudu. Son çeyrekte yeniden kontrolü alan TOFAŞ, parkeden 91-81 galip ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN İSİMLER
TOFAŞ'ta Perez 20, Blazevic 19, Besson 13 ve Floyd 12 sayıyla galibiyette öne çıktı. Ev sahibi ekipte ise Lecque 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Johnson 13 ve Van Der Vuurst 15 sayıyla katkı verdi.
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR
Onvo Büyükçekmece Basketbol'da Gavrilovic 37.47'de, Lecque ise 39.59'da beş faulle oyun dışı kaldı.