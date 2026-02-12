Nigel Hayes Fenerbahçe'yi takipten çıktı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, üç gün önce Hayes-Davis'in önerilerini reddettiklerini ve görüşmelerin sonlandırıldığını paylaşmıştı.

Hayes-Davis, imzaladığı sözleşme ile Avrupa'nın en yüksek maaş alan üç oyuncusundan biri olacak.

Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos ile 2028 yılına kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, NBA'de serbest kaldıktan sonra Avrupa'ya yeniden döndü.

Panathinaikos, müzakerelerin ilk aşamasında kulübün teklifini geri çeviren Hayes-Davis'i kadrosuna katmayı başardı. Bu süreçte Hapoel Tel Aviv ve Fenerbahçe de oyuncu için masada olan kulüpler arasındaydı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI!

Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdiği aktarıldı. Nigel'ın, Instagram'dan Fenerbahçe Beko'yu takipten çıkması tepki çekti.

PANA BAŞKANI: "NIGEL İLE ANLAŞTIK"

Panathinaikos Başkan Dimitris Giannakopoulos, yaptığı paylaşımla Nigel Hayes-Davis ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen duyurdu. Giannakopoulos, üç gün önce de Nigel Hayes'in önerilerini reddettiğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını paylaşmıştı.

Hapoel Başkanı Ofer Yannay, yıldız oyuncunun kendileri için imza attığı yolundaki haberleri yalanlamış, Fenerbahçe tarafı ise görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlandığı bilgisini vermişti.

EN ÇOK KAZANANLARDAN!

2028 yılına kadar geçerli olacak sözleşme, Hayes-Davis'i Avrupa'nın en yüksek maaş alan üç oyuncusundan biri yapacak.