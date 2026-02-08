Potada derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic: 79-77 | MAÇ SONUCU
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic, Ataşehir'de karşı karşıya geldi. İlk iki çeyrekte rakibinin gerisinde kalan Kanarya, üçüncü periyotta üstünlüğü ele alıp parkeden 79-77 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.
Sarı lacivertliler, bir sonraki hafta ligde Türk Telekom ile Ankara'da karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Karşıyaka'ın konuğu olacak.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC: 13-20
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC: 32-33
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC: 52-57
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC: 79-77