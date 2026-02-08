Potada derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic: 79-77 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.

Sarı lacivertliler, bir sonraki hafta ligde Türk Telekom ile Ankara'da karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Karşıyaka'ın konuğu olacak.