Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic | CANLI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasıdna derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic kozlarını paylaşıyor. Potadaki dev mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile karşı karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler bugüne kadar çıktığı 18 mücadeleden 16'sını kazandı ve 2'sini kaybetti. Cimbom ise 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.
Derbiyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC: 11-18