Alperen Şengün NBA All-Star'a adını yazdırdı
NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, sakatlık yaşayan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine All-Star kadrosuna seçildi. Genç oyuncu üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.
NBA'de gösterdiği performansla adını birçok alanda önemli isimler arasına yazdıran Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna alındı.
Milli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak olan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine parkeye çıkacak.
23 yaşındaki basketbolcu bu sezon 20.8 sayı, 9.4 ribaund ve 6.3 asistlik ortalama yakaladı.