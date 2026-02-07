Kartal 20 farkla galip! Beşiktaş GAİN - Safiport Erokspor: 88-68 | MAÇ SONUCU

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Beşiktaş GAİN, tempoyu yükseltti. Siyah-beyazlılar, bu bölümde rakibine üstünlük kurarak farkı çift hanelere taşıdı ve üçüncü periyodu 69-51 önde tamamladı.

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip arasında ilk periyot 18-15 Beşiktaş GAİN üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran ev sahibi ekip, hücumda bulduğu sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına 43-34 önde girdi.

Beşiktaş GAİN performansıyla dikkat çekiyor (AA)

SON PERİYOTTA RAHAT GALİBİYET

Karşılaşmanın son bölümünde oyun disiplinini koruyan Beşiktaş GAİN, skor üstünlüğünü sürdürdü. Safiport Erokspor'un farkı kapatma çabalarına izin vermeyen ev sahibi ekip, mücadeleyi 88-68 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

MAÇIN DETAYLARI VE SKOR DAĞILIMI

Mücadelede Beşiktaş GAİN adına Morgan, Lemar, Thomas ve Yiğit Arslan skor yükünü çeken isimler arasında yer aldı. Safiport Erokspor'da ise Cornelie ve Love'ın sayıları mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmanın 39. dakikasında Safiport Erokspor'dan Egehan Arna, beş faulle oyun dışı kaldı.