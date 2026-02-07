Fırtına'dan 10'da 10! Trabzonspor Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-76 | MAÇ SONUCU

MAÇIN TEKNİK DETAYLARI

Karşılaşmayı hakemler Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Duhan Köyiçi yönetti. Trabzonspor'da Reed 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Yeboah 16, İsmail Cem Ulusoy 13 ve Hamm 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Mahir Ağva 14 ve Griffin 13 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Mücadelenin 38. dakikasında Trabzonspor'dan Taylor, beş faulle oyun dışı kaldı.