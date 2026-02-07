Fırtına'dan 10'da 10! Trabzonspor Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-76 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 91-76 kazanarak galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, Yeboah, Reed ve Taylor'ın skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 14-8 önde geçti. Konuk ekip, Griffin ve Egemen Güven'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Buna rağmen oyun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, ilk periyodu 23-17 üstün tamamladı.
İKİNCİ PERİYOTTA DENGE BOZULMADI
Mücadelenin ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 16. dakikada 33-34'lük skorla öne geçti. Trabzonspor, tribünlerin desteğini de arkasına alarak 19. dakikada eşitliği sağladı. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı bölümün ardından Trabzonspor, devre arasına 40-38'lik avantajla girdi.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÜSTÜNLÜK YENİDEN DEĞİŞTİ
Üçüncü çeyreğin başında oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, Miles ve Ömer Can İlyasoğlu'nun etkili performansıyla 25. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi Trabzonspor, Taylor'ın dış atışları ile Delgado ve Reed'in pota altı sayıları sayesinde 28. dakikada yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekip, üçüncü periyodu 62-58 önde tamamladı.
SON PERİYOTTA FARK AÇILDI, SERİ 10 MAÇA ÇIKTI
Karşılaşmanın son çeyreğinde Reed, Yeboah ve Hamm'ın skor katkılarıyla oyunun kontrolünü tamamen eline alan Trabzonspor, farkı giderek açtı. Maçın son bölümünde üstünlüğünü koruyan Karadeniz temsilcisi, parkeden 91-76'lık galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
MAÇIN TEKNİK DETAYLARI
Karşılaşmayı hakemler Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Duhan Köyiçi yönetti. Trabzonspor'da Reed 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Yeboah 16, İsmail Cem Ulusoy 13 ve Hamm 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Mahir Ağva 14 ve Griffin 13 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Mücadelenin 38. dakikasında Trabzonspor'dan Taylor, beş faulle oyun dışı kaldı.