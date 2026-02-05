Fenerbahçe Koleji RAMS - PizzaBulls Cedi Osman: 89-72

Maça Bartu Encü, Faruk Biberovic, Kaan Berk Tarla, Holland Woods ve Brendan Medley-Bacon beşiyle başlayan Fenerbahçe Koleji RAMS'te hücum yükünü Medley-Bacon ile Woods çekti. Ev sahibi ekip ilk çeyreği 26-21 geride kapatsa da ikinci periyotta savunma sertliğini artırıp ritim bularak soyunma odasına önde girdi. Üçüncü çeyrekte denge korunurken, son periyotta gelen 32-15'lik üstünlük maçın kırılma anı oldu ve Fenerbahçe Koleji RAMS farkı açarak galibiyeti aldı.

SKOR DAĞILIMI VE ÖNE ÇIKANLAR

Fenerbahçe Koleji RAMS'te Brendan Medley-Bacon 21 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Holland Woods II 20 sayılık katkı verdi. Mehmet Erfa 19 sayıyla önemli bir destek sağlarken Demircan Demir 13, Faruk Biberovic ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Uğurcan Bulut 3, Kaan Berk Tarla 2 ve Yiğit Yancı 1 sayıyla skora katkı yapan diğer isimler oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyot 26-21 PizzaBulls Cedi Osman üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci çeyrekte 26-16'lık seri yakalayan Fenerbahçe Koleji RAMS devreye önde girdi. Üçüncü periyot 15-10 konuk ekip lehine geçse de son çeyrekte 32-15'lik etkili performans sergileyen sarı-lacivertliler mücadeleyi 89-72 kazanmayı başardı.