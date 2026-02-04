Anadolu Efes'ten Rolands Smits için sakatlık açıklaması
Anadolu Efes forması giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits’in sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekip, oyuncunun sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildiğini duyurdu.
Anadolu Efes'in ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits'in bugün çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir."ifadeleri kullanıldı.
MAÇTA SAKATLANDI
Rolands Smits, EuroLeague'in 26. haftasında oynanan Valencia Basket karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından kanama tespit edilirken, oyuncunun durumu pazartesi günü yapılacak yeni MR sonrası netlik kazanacak.