9 maçlık seri bitti! Anadolu Efes - Valencia Basket: 107-90 | MAÇ SONUCU
EuroLeague’de çift maç haftasında sahne alan temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Valencia Basket’i 107-90 mağlup ederek uzun süredir devam eden kötü serisine son verdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu galibiyetle EuroLeague’deki 9 maçlık mağlubiyet serisini bitirirken sezon genelindeki derecesini 7 galibiyet, 19 mağlubiyete taşıdı. Valencia Basket ise bu sonuçla 16-10’luk dereceye geriledi.
EuroLeague'de tarihinin en zor sezonlarından birini geçiren Anadolu Efes, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Valencia karşısında aldığı bu farklı galibiyetle moral buldu. Karşılaşma boyunca hücumda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu.
SIRADA ZALGIRIS MAÇI VAR
Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 6 Şubat Cuma günü saat 20.30'da sahasında Žalgiris Kaunas'ı konuk edecek.
EFES'TE TAKIM KATKISI ÖNE ÇIKTI
Anadolu Efes'te Ercan Osmani 20 sayı ve 7 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Jordan Loyd 19 sayı ve 3 ribaunt üretti. Saben Lee 18 sayı ve 6 asistle oynarken, Kai Jones 15 sayı ve 7 ribauntla katkı sağladı. PJ Dozier 10 sayı ve 7 asist, Şehmus Hazer ise 6 sayı ve 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.
VALENCIA'DA REUVERS'TAN KARİYER GECESİ
Valencia Basket cephesinde Nate Reuvers 30 sayıyla kariyerinin en skorer maçlarından birini oynadı. Darius Thompson 11 sayı ve 2 asist, Braxton Key ise 10 sayı ve 3 ribauntla mücadeleyi tamamladı.