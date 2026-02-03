9 maçlık seri bitti! Anadolu Efes - Valencia Basket: 107-90 | MAÇ SONUCU

EuroLeague'de tarihinin en zor sezonlarından birini geçiren Anadolu Efes, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Valencia karşısında aldığı bu farklı galibiyetle moral buldu. Karşılaşma boyunca hücumda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu.

PJ Dozier (AA)

EFES'TE TAKIM KATKISI ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Ercan Osmani 20 sayı ve 7 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Jordan Loyd 19 sayı ve 3 ribaunt üretti. Saben Lee 18 sayı ve 6 asistle oynarken, Kai Jones 15 sayı ve 7 ribauntla katkı sağladı. PJ Dozier 10 sayı ve 7 asist, Şehmus Hazer ise 6 sayı ve 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

VALENCIA'DA REUVERS'TAN KARİYER GECESİ

Valencia Basket cephesinde Nate Reuvers 30 sayıyla kariyerinin en skorer maçlarından birini oynadı. Darius Thompson 11 sayı ve 2 asist, Braxton Key ise 10 sayı ve 3 ribauntla mücadeleyi tamamladı.