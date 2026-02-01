Kanarya derbide galip! Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-70 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya iki takım da üç sayılık basketlerle başladı. Dengeli geçen ilk periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring 25-23 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DENGE DEĞİŞTİ

İkinci çeyrekte oyuncu değişiklikleriyle oyunun temposunu yükselten Fenerbahçe Opet, hücumda daha etkili bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti.