Kanarya derbide galip! Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-70 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesini Fenerbahçe Opet 75-70 kazanarak zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya iki takım da üç sayılık basketlerle başladı. Dengeli geçen ilk periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring 25-23 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DENGE DEĞİŞTİ

İkinci çeyrekte oyuncu değişiklikleriyle oyunun temposunu yükselten Fenerbahçe Opet, hücumda daha etkili bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti.

SON PERİYOTTA FENERBAHÇE OPET ÜSTÜNLÜĞÜ

Üçüncü periyotta farkı açma çabası içine giren Fenerbahçe Opet, final periyodunda ise hücum ve savunmada kontrolü tamamen eline aldı. Sarı-lacivertliler, son bölümdeki etkili oyunuyla mücadeleden 75-70 galip ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışında önemli bir adım attı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise haftayı mağlubiyetle kapattı.

