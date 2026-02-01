Dimitris Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a istifa çağrısı

Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını açık bir dille ifade eden Giannakopoulos, hem teknik heyeti hem de oyuncuları hedef aldı. Panathinaikos Başkanı, paylaşımında istifa çağrısında bulundu.

Giannakopoulos'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!

Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."

ERGİN ATAMAN'IN TEPKİSİ MERAK KONUSU

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın, başkan Giannakopoulos'un açıklamalarına nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.