NBA'den Paul George'a 25 maç men cezası

ABD basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu, NBA'in yasaklı madde kullanımına ilişkin kurallarını ihlal etti. Ligin, ihlalin niteliğini ya da hangi maddenin kullanıldığını açıklamadığı kaydedildi.

MALİYETİ 11,7 MİLYON DOLAR

9 kez NBA All-Star seçilen Paul George'un aldığı 25 maçlık cezanın, 51,7 milyon dolarlık yıllık maaşının yaklaşık 11,7 milyon dolarına mal olacağı bildirildi. George'un, kaçıracağı her maç için yaklaşık 469 bin 700 dolar kayıp yaşayacağı ifade edildi.