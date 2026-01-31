PODCAST CANLI YAYIN

NBA'den Paul George'a 25 maç men cezası

NBA yönetimi, Philadelphia 76ers forması giyen Paul George’a yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle 25 maç men cezası verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu, NBA'in yasaklı madde kullanımına ilişkin kurallarını ihlal etti. Ligin, ihlalin niteliğini ya da hangi maddenin kullanıldığını açıklamadığı kaydedildi.

MALİYETİ 11,7 MİLYON DOLAR

9 kez NBA All-Star seçilen Paul George'un aldığı 25 maçlık cezanın, 51,7 milyon dolarlık yıllık maaşının yaklaşık 11,7 milyon dolarına mal olacağı bildirildi. George'un, kaçıracağı her maç için yaklaşık 469 bin 700 dolar kayıp yaşayacağı ifade edildi.

Paul George (REUTERS)

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Paul George'un, 25 Mart'ta Philadelphia 76ers'ın sahasında Chicago Bulls ile oynayacağı karşılaşmada parkelere dönmesinin beklendiği aktarıldı.

76ERS'IN LİGDEKİ DURUMU

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 26 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

