Kartal potada üst üste ikinci kez galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, parkeden 79-62’lik skorla galip ayrıldı.
Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasının açılış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş GAİN'in 79-62 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş GAİN, ligde yaşadığı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte çıkışını sürdürdü.
SALON:Gazanfer Bilge Spor Salonu
HAKEMLER:Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL:De Vries 4, Lecque 11, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pusica 7, Johnson 14, Pipes 2, Myers 1, Can Kaan Turgut 2, Doğan Şenli 2, Muhaymin Mustafa
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 11, Lemar, Berk Uğurlu 9, Zizic 11, Morgan 2, Brown 10, Sertaç Şanlı 5, Dotson 8, Yiğit Arslan 8, Thomas 15, Canberk Kuş
1'İNCİ PERİYOT:14-17
DEVRE:29-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-57