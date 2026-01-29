PODCAST CANLI YAYIN

Türk derbisinde dev fark! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 79-62 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, kozlarını Ataşehir'de paylaştı. Parkeden galip ayrılan taraf, 79-62'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes'i yendi.

Kanarya bu galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken üç hafta üst üste Barcelona, Paris Basketbol ve Panathinaikos Aktor deplasmanlarına çıkacak.

Lacivert beyazlılar da kötü gidişe dur diyemedi. İç saha serisine başlayacak olan Efes sırasıyla Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Khem Xavier Birch (92) ile Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) mücadele etti (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 25-8
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 39-25
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 61-39

