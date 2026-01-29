Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | EuroLeague maçı CANLI

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY EuroLeague'de karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler 16 galibiyet ve 7 yenilgiyle zirvede yer alıyor. Lacivert beyazlılar ise 6 kez sahadan zaferle ayrılıp 18 defa da rakiplerine boyun eğdi. Şu an 19. basamakta bulunuyor.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 25-8

2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 39-25

3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 39-25