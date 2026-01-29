Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | EuroLeague maçı CANLI
Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kozlarını İstanbul'da paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi parkeden galibiyetle ayrılarak hanesine zafer yazdırabilmek. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY EuroLeague'de karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler 16 galibiyet ve 7 yenilgiyle zirvede yer alıyor. Lacivert beyazlılar ise 6 kez sahadan zaferle ayrılıp 18 defa da rakiplerine boyun eğdi. Şu an 19. basamakta bulunuyor.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 25-8
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 39-25
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 39-25