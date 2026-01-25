PODCAST CANLI YAYIN

Fırtına mağlubiyeti unuttu! Trabzonspor Basketbol - Safiport Erokspor: 90-73 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Safiport Erokspor’u 90-73 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bordo-Mavililer, Safiport Erokspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Trabzonspor Basketbol, parkeden 90-73'lük galibiyetle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

EROKSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Safiport Erokspor'un ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi bitti.

Trabzonspor Basketbol galibiyet serisini 8. maça çıkardı (AA)

PERİYOT SONUÇLARI

Çeyrek: 21-11
Devre: 43-46

Çeyrek: 65-55

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor Basketbol, deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Safiport Erokspor ise sahasında Glint Manisa Basket'i ağırlayacak.

