Rockets Pistons'ı devirdi!
NBA'de Houston Rockets, Kevin Durant önderliğinde Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup ederek sezonun 27. galibiyetini alıp deplasman hasretine son verdi.
Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.
Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.
Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.