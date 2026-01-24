Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom: 82-73 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, başkent temsilcisini 82-73 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile kozlarını paylaştı.
İlk çeyrekte konuk takım 17 sayılık fark yakalasa da ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanmasını bildi.
İstanbul temsilcisi bir sonraki maçında Mersin Spor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise Tofaş'ı ağırlayacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6
1. Periyot: 16-33
Devre: 42-50
3. Periyot: 57-65