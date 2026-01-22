Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

A Spor ekranlarında yayınlanacak, Erkek Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



Kupaya dair lansman ve kura çekimi, Ataşehir Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.



Tek maç üzerinden 17-18 Şubat'ta oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.



Dörtlü Final organizasyonunda ise lig sıralamasında lider ekibin çeyrek final galibiyle lig dördüncüsünün çeyrek final kazananı, lig ikincisinin çeyrek final galibiyle lig üçüncüsünün çeyrek final kazananı, 20-22 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.